Het gaat vanavond en vannacht flink waaien in Zeeland

Voetbal­week­end­je Terneuzen­se Boys eindigt in drama: 2 uitgebran­de en 4 vernielde auto's

13 januari TERNEUZEN - Een voetbalweekendje van een elftal van Terneuzense Boys in België is geëindigd in een klein drama. Voor hun ogen zagen de spelers zondagochtend twee van hun auto’s in vlammen opgaan, vier andere auto’s van het team werden vernield.