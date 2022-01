Het gaat op en neer met corona in de ziekenhuizen

Afgelopen week werd het in het Adrz in Goes drukker en bij ZorgSaam in Terneuzen juist wat rustiger. Een week eerder was het beeld precies omgekeerd. Het totaal coronapatiënten nam voor het eerst sinds ruim een maand iets toe.

De afgelopen week werden 37 nieuwe patiënten met een coronabesmetting opgenomen in Goes en Terneuzen. Dat is iets meer dan in de voorgaande week, toen 36 mensen met corona in het ziekenhuis belandden. Een deel van die nieuwe patiënten kon in de loop van de week al weer naar huis.

Ziekenhuis Adrz in Goes heeft 20 patiënten die voor corona behandeld worden. Dat zijn 7 patiënten meer dan een week geleden. Op de intensieve zorg liggen 5 patiënten (vorige week 4) en de op de verpleegafdeling 15 (vorige week 9). Adrz nam de afgelopen week 25 nieuwe coronapatiënten op (vorige week 16). Er kwamen 5 coronapatiënten te overlijden. In de voorgaande week stierven 3 mensen aan corona bij Adrz.

Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen behandelt 2 coronapatiënten. Op de verpleegafdeling ligt 1 patiënt (vorige week 3) en op de intensieve zorg 1, net als vorige week. Afgelopen week werden 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen, 8 minder als de week daarvoor. 14 patiënten konden naar huis. Er waren geen sterfgevallen. In de voorgaande week overleed 1 patiënt aan corona.

Er liggen inmiddels geen coronapatiënten van buiten de provincie in de Zeeuwse ziekenhuizen.

Volledig scherm Aantal coronapatiënten op maandag in de Zeeuwse ziekenhuizen. © -