‘Het gaat niet om de locatie, maar om het ambacht’

column annemarie van de vreugde Een eerste schooldag zonder kloppende stressader

‘Ik ben blij dat de kinderen weer naar school gaan’, was de stelling vorige week in deze krant. Ik ben het hier helemaal mee eens. Zes weken schoolvakantie betekent opvang regelen, bedenken wat nu weer te gaan doen en zorgen dat niemand elkaar in de haren vliegt. Wat het niet eenvoudiger maakt, is dat ik van nature geen geduldige oermoeder ben. Het type vrouw dat het enig vindt om lekker te knutselen, koekjes te bakken of met de duplo te spelen. Ik ga liever bier drinken op het terras.

14 september