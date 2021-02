Het gaat dooien, maar pas op voor ijzel

In de nacht van zondag op maandag komt vanuit het westen de neerslag onze kant op. Die regen brengt risico’s met zich mee: de kou zit sinds de afgelopen week diep in de grond, waardoor er bij regen ijzel kan ontstaan. In Zeeland wordt dat voornamelijk in de ochtend verwacht, maar in het oosten en noordoosten van het land kan de gladheid nog langer aanhouden.