Het enige dat Mike in Heinkenszand nog mist is een skatebaan

video Een dagje op het stembureau: wennen aan alle maatrege­len, maar de meeste kiezers zijn blij met een rustige extra stemdag

15 maart YERSEKE - Het was een verkiezingsdag waarvan niemand wist hoe hij zou verlopen. Voor het eerst zijn er twee extra stemdagen, speciaal voor mensen die in de coronarisicogroep vallen. Hoe druk wordt het? Volgen alle kiezers braaf de strenge voorzorgsmaatregelen op? En kunnen de 70-plussers die ook per post mogen stemmen wijs uit het pak papier dat ze in de bus kregen? Verslaggever Joeri Wisse beleefde deze dag als stembureaulid in Yerseke, één van de twee plekken in Reimerswaal waar vervroegd kan worden gestemd.