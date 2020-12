videoVLISSINGEN - Het is drukker dan het ooit geweest is in de gangen van het ziekenhuislaboratorium in Goes. Daar worden de wattenstaafjes uit de teststraten van GGD, huisartsen, verpleeghuizen en het Adrz verwerkt voor analyse op het coronavirus. Op een dag vierhonderd tot wel duizend buisjes met stokjes. 2020 is een tropenjaar, beaamt medisch microbioloog Bas Wintermans. ,,Ik vraag me wel af: komt er hierna ooit nog zo iets interessants op mijn pad?”

Hij en zijn collega-artsen microbiologen zijn verantwoordelijk voor de diagnostisering van infecties en infectieziekten. In een normaal jaar zijn dat vooral soa’s, hiv, griep, hepatitis, luchtwegvirussen. Maar de Covid-19-pandemie heeft het laboratorium hevig doen groeien. ,,Vroeger vond ik het druk als er twaalf mensen waren. Nu weet ik niet hoeveel fte we eigenlijk hebben”, geeft Wintermans toe.

Volledig scherm Medisch microbioloog Bas Wintermans en analiste Bieke van Looy bij het testapparaat voor de pcr-test. © Johan van der Heijden

Heel interessante tijd

Van alle kanten zijn tijdelijke analisten geworven voor het lab. Je vandaag aandienen was soms overmorgen beginnen. ,,Dat heb ik al een aantal keren meegemaakt.” De reden voor die explosieve groei is natuurlijk een zeer ernstige zaak, zegt Wintermans. Maar hij vindt het ook een heel interessante tijd in het ziekenhuis. ,,Toen ik in 2016 hier kwam, waren veel analyses verdwenen naar andere laboratoria. Dat demotiveerde mensen. Nu doen we 85 procent van de hoog-volumebepalingen, de veel voorkomende infecties waar het laboratorium meer dan honderd keer per jaar naar zoekt.”

Voor de zogenoemde pcr-tests en pcr-sneltests worden nu drie analyseer-apparaten ingezet. ,,We hebben voldoende capaciteit voor heel Zeeland”, zegt Wintermans, maar voorlopig verwerkt het laboratorium alleen tests uit Noord- en Midden-Zeeland.

Volledig scherm Labspecialist serologie Bieke van Looy verwijdert een wattenstaafje uit de testbuis voor analyse. Het Covid-monster is door vloeistof in de buis onschadelijk gemaakt. © Johan van der Heijden

Snelheid is belangrijk

De afgelopen maanden was alles er op gericht om snel en precies te kunnen werken, zonder kans op verwisselingen van monsters. ,,Snelheid is belangrijk, voor de patiënt maar ook voor het ziekenhuis. Als een uitslag binnen een uur bekend kan zijn, kan het ziekenhuis binnen twee uur bepalen of voor een verdachte patiënt op de Spoedeisende Eerste Hulp isolatiemaatregelen nodig zijn of niet. Dat scheelt nogal.”

Normaliter werken de laboranten niet in de avond en nacht, maar nu is het een 24-uursbedrijf, zeven dagen per week. Om nieuwe patiënten in de nacht te controleren op besmettingsgevaar en om weg te werken wat overdag is blijven liggen. Iedereen draagt mondkapjes en handschoenen, maar beschermende pakken zijn niet nodig in het laboratorium.

Minder gespannen werk met dood virus

,,We werken niet meer met vitaal materiaal. Er zit een stofje in het buisje waar de wattenstaaf in gaat, dat het monster oplost en het virus doodt. Dan is het niet meer zo spannend werken. Als hier een buis geopend wordt, grijpt de dop de stok vast. Dat maakt de kans op verwisselingen heel klein.” De procedures die de medewerkers moeten volgen zijn vereenvoudigd. Overbodige stappen zijn er uit gehaald. ,,Als je handelingen duizend keer op een dag moet doen, scheelt een handeling van twee seconden al heel veel.”

Volledig scherm Michelle Minneboo plaats de testbuisjes in de Panther. © Johan van der Heijden

Diagnostiek als paradepaardje

De pandemie dwong de Goese microbiologen om de werkwijze helemaal opnieuw uit te denken en dat bracht mooie ontdekkingen én landelijke erkenning, vertelt Wintermans trots. ,,In een van de persconferenties noemde de minister-president ons als voorbeeld van goed contactonderzoek en snel en goed testen. In een week de eerste teststraat in Vlissingen opzetten. Het kán gewoon. Dat we het goed geregeld hebben straalt wel af op dit ziekenhuis. 95 procent van de uitslagen voor de GGD zit binnen zes uur in het informatiesysteem.”

Op dit moment werken de microbiologen met de GGD aan de opzet van een teststraat in de Zeelandhallen in Goes. Wintermans heeft als startdatum 21 december in zijn hoofd. ,,We zijn er nog niet helemaal uit of we de monsters in de hallen analyseren of gewoon hier. Het lab is zo dichtbij dat je moet afvragen of het de moeite is. Aan de andere kant geeft een kwartier tijdwinst wel het gevoel van absolute snelheid. Snelle en effectieve diagnostiek is wel een paradepaardje.”

Kapitalisme in de zorg

Bij analyse in de Zeelandhallen moet er wel extra apparatuur komen en er is al zoveel geïnvesteerd. Op dit moment kost een typische bestelling tussen de twee en drie ton, zo’n twee keer per maand”, knikt Wintermans naar de man die nieuwe dozen vol benodigdheden komt binnenschuiven. ,,De financiële afdeling belde al vol verbazing of het wel klopt.”

Marktwerking, haalt Wintermans de schouders op. ,,Er is schaarste, de fabrikanten kunnen de hoofdprijs vragen. Ik had testbuisjes van 8 cent per stuk. Per dag gebruik je er honderden. Ik betaal nu 1,10 euro per stuk. Er zijn er die 1,30 euro vragen. Tja, kapitalisme.”

Volledig scherm Positieve tests verschijnen rood op het scherm: er zijn coronavirusdeeltjes gevonden. © Johan van der Heijden