Het buurtgevoel van vroeger is verdwenen uit Beldert: ‘Even kennismaken is er niet meer bij’

Dit is een serie over buurtschappen en gehuchten in Zeeland. Leven tussen lucht en klei. Vandaag aflevering 31: Beldert op Schouwen-Duiveland, een handvol huizen met een zagerij, als je ver kunt gooien op een steenworp afstand van Dreischor.

Frits (1946) en Tineke (1953) verhuisden zo'n dertig jaar geleden vanuit het centrum van Rotterdam naar Beldert, net onder Dreischor. Eerst hadden ze hun dijkhuis als vakantiewoning. Dat beviel zo goed dat ze er permanent gingen wonen. Ook zij zagen de sfeer veranderen. Tineke: ,,Het is een beetje stads geworden.” Frits: ,,Het buurtgevoel van vroeger is weg. De mensen die er een gemeenschap van maakten zijn of vertrokken of overleden.” Hij wijst naar de laagte waar een houtzagerij is gevestigd: ,,Met Daan Beuzenberg, de vorige eigenaar, hadden we goed contact. Elk stuk hout in ons huis is van hem afkomstig. Hij organiseerde op zijn terrein palingrookwedstrijden met illegaal gevangen paling. Fantastisch.”