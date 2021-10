Het Boompje van Alex is voor eeuwig geveld; ‘Er zijn de afgelopen jaren echt héél veel foto's van gemaakt’

column Wendy Wagenmakers Allemaal mensen die hun spaarcent­jes willen steken in onze stad, wat een bof!

12 oktober We mochten de provincie weer eens uit, afgelopen weekend. Even wat drukte opzoeken - de bewoonde wereld noemen we dat dan gekscherend. Nou, na een uur heb ik het meestal gezien en krijg ik heimwee naar de Souburgse watertoren, die me van verre welkom thuis zwaait.