Het blijft druk met coronapatiënten op Zeeuwse ic's

Het aantal patiënten met Covid-19 in het Adrz in Goes is vergeleken met een week geleden bijna gehalveerd: van 37 naar 19. Bij ZorgSaam in Terneuzen liggen nu 19 mensen met corona, 6 meer dan op 9 november. De meeste patiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen zijn vanuit Zuid-Holland overgeplaatst.

In Goes liggen 4 patiënten uit Zeeland, vorige week waren dat er nog 10. Het aantal patiënten van buiten de provincie nam af van 27 naar 15. Het aantal covidpatiënten dat op de intensive care wordt behandeld in Goes bleef vrijwel gelijk. Vorige week waren dat er 10, maandagochtend 9. De totale ic-capaciteit, voor corona- en niet-coronapatiënten, in Goes is 13 bedden. Sinds vorige week zijn bij Adrz 2 patiënten met het coronavirus overleden.