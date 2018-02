Het bewogen bestaan van opa Haak

Mila Haak uit Middelburg is pas 17, maar heeft haar eerste film al op haar naam staan. Zaterdag gaat het 'Het laatste beeld' in première, een prachtige documentaire over haar opa.

Film heeft haar altijd geboeid. Zozeer zelfs dat ze, als ze over enkele maanden haar vwo-diploma op zak heeft, overweegt een filmopleiding te gaan doen. ,,Maar ik wist niet zeker of ik dat wilde", zegt Mila Haak. ,,De opleidingen adviseren om eerst vooral veel te proberen. Daarom dacht ik: dan ga ik een documentaire maken."



Het vak is haar zeker niet vreemd. Haar vader en moeder, Gijs Haak en Fifi Visser, zijn ervaren filmmakers en hebben meerdere - bekroonde -documentaires op hun naam staan. Toch besloot Mila zo veel mogelijk haar eigen koers te varen. ,,Natuurlijk hebben mijn ouders apparatuur die ik kon gebruiken, maar verder heb ik het helemaal zelf gedaan."

Het onderwerp diende zich vrij snel aan: haar 85-jarige grootvader Floor Haak, die in Vrouwenpolder woont. ,,Mijn opa is iemand die ik altijd heel interessant heb gevonden en met wie ik altijd een goede band heb gehad." Ze wilde laten zien hoe hij leeft, maar ook de verhalen vastleggen die hij te vertellen heeft. ,,Voordat het te laat is."



Ze doet dat op indringende wijze. We zien opa Haak bezig met zijn dagelijkse bezigheden, zoals tijdens de ochtendgymnastiek (een sterk staaltje krachttraining), bij het boodschappen doen op het dorp, het maaien van het gras, het ophangen van de was. Alle handelingen voert hij even zorgvuldig en met toewijding uit.

Via voice-overs is zowel kleindochter als grootvader te horen, voorlezend uit de brieven die ze elkaar hebben geschreven. Juist die briefvorm maakte het Mila mogelijk zwaardere onderwerpen aan te snijden, zoals het oorlogstrauma van haar grootvader, het vroege verlies van zijn ouders en de naderbij komende dood. ,,Hoe kijk je terug op dit geleefde leven?", vraagt ze hem. Opa vertelt in rake bewoordingen over zijn bewogen bestaan en de gebeurtenissen die voor hem bepalend zijn geweest en die hem hebben gevormd.

Tempo

Mila koos bewust voor lange shots. Daarmee volgt de documentaire het tempo van opa Haak. ,,Bovendien hebben de brieven een inhoud die je als kijker waarschijnlijk even moet laten bezinken. Daarom vond ik het wel fijn dat je daar de ruimte voor hebt en niet te veel tegelijk gepresenteerd krijgt."



Grootvader is openhartig over hoe hij in het leven staat en geeft zich, zelfs ook letterlijk, bloot. ,,Hij heeft al zo lang nagedacht over leven en dood, dat hij precies weet wat hij wil vertellen en wat hij daarvan vindt. Het is fijn dat hij altijd heel open en eerlijk is. Hij zei: sommige dingen doe ik altijd naakt, dus dan moeten we die ook maar zo filmen."

Zaterdag is de publiekspremière. Familie en vrienden hebben het resultaat al mogen zien. Evenals haar docent op Het Goese Lyceum, die de film als profielwerkstuk hoog waardeerde. ,,Een 10 voor de film zelf en een 8,5 voor het werkproces. En opa was er ook heel blij mee. Het was natuurlijk wel spannend voor hem, omdat het lastig is zijn hele leven in een half uur te vertellen. Dan moet je keuzes maken: wat kan erin, wat laat je weg?"

Twijfel

Wie 'Het laatste beeld' ziet, hoopt dat Mila na haar eindexamen voor een toekomst in film zal kiezen. Zelf zegt ze nog altijd niet volmondig ja. ,,De documentaire heeft nog geen uitsluitsel gegeven en ik ben ook naar andere opleidingen aan het kijken. Doordat ik alles alleen deed, kwam ik erachter dat film maken toch wel erg ingewikkeld is. Er komen allerlei dingen bij kijken die ik van tevoren niet had ingezien. Het was daardoor best wel een opgave. Daarom twijfel ik nog steeds heel erg."

'Het laatste beeld', zaterdag 10 februari om 15.00 uur in Cinema Middelburg (uitverkocht). Vanaf zaterdag ook on demand te zien op picl.nl/films/het-laatste-beeld (hier is ook de trailer te zien).