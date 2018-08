Het azc in Goes is leeg, op de familie Hosseini na

Rescue Vlissingen: 100.000 man en alles gaat goed

18:52 VLISSINGEN - Honderdduizend mensen op twee kilometer boulevard en er ging de hele dag helemaal niets mis. ,,We zijn heel erg tevreden", zegt Dennis Castel van Rescue Vlissingen de dag na het drukbezochte evenement. De organisatie had gisteren elke twee uur overleg met de Veiligheidsregio Zeeland. ,,Er is geen incident van betekenis geweest. Ook geen onwelwordingen. Hooguit een verstuikte enkel of schaafwond."