Het Axelse principe: gooi je kledingzaak vol wc-rollen en je mag open als essentiële winkel

,,We zijn overgestapt op essentiële goederen", zegt Jogi met een pak vierlaags in de armen. ,,Creatieve ondernemers als we zijn. Wc-papier heeft iedereen nodig en zodoende hebben wij onze winkel met wc-papier gevuld. Het Kruitvat verkoopt zeventig procent niet-essentiële spullen, maar ja dat is een essentiële winkel en dan mag je ook niet-essentiële goederen verkopen. Wij draaien het nu om. Wij zijn een niet essentiële winkel en we verkopen essentiële spullen. We zullen kijken hoe het loopt.”