Het aantal mensen met dementie groeit. Wat kun je doen als iemand je op straat aanklampt?

video Het geeft Niels energie als mensen hoop halen uit zijn muziek: ‘Het moet abstract en toch herkenbaar zijn’

4 mei In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten in alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans ook te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In aflevering 12: singer-songwriter Niels Geense uit Sint Philipsland.