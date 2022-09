Hester Loeff is één van de bekendste amateur-paleontologen van Nederland: ‘De wereld is zoveel mooier als je goed om je heen kijkt’

PORTRETAmper zeven jaar geleden verkocht ze nog brillen bij de plaatselijke optiek, nu is ze een van de bekendste amateur-paleontologen van Nederland. Hester Loeff haalt het kind in zich naar boven. Het kind dat nooit gezien werd, en nu wel.

Een keurige wijk aan de rand van Zierikzee. Brede opritten met wit siergrind, strakke gazonnetjes met zwierende sproeiers en wie tussen de glasgordijnen door spiekt, ziet vrijwel overal moderne interieurs.

Behalve bij dat ene huis dan. Wie daar binnenkomt, wordt eerst getrakteerd op een grote verzameling megalodontanden en belandt vervolgens in een ruimte waar Charles Darwin een puntje aan zou kunnen zuigen. Ramvol staat het met microscopen, zakken vol schelpengruis, kasten vol fossielen, opgezette dieren en oude boeken die ruiken naar oude boeken.

Wat heb jij met ouwe zooi?

,,Ik had het als kind al. Ik ben opgegroeid in Uithoorn, waar veel scherven lagen bij de oude boerderijen rond het Fort aan de Drecht. Dan ging ik pijpenkopjes zoeken. Ik weet nog dat ik een keer een Duitse kogelhuls uit ’44 vond. Ik voelde de tastbaarheid van de geschiedenis. Ik had een verhaal in handen. Vanaf dat moment ben ik de wereld anders gaan bekijken. Voortaan zat er veel meer diepte in. Het strand was niet langer water en zand, het was een verzamelplaats van verhalen. En die wilde ik weten, allemaal.”

Hoe kom je als kind aan die verhalen?

,,Mijn ouders hebben het nooit echt gestimuleerd, ik deed het zelf. Ik had zo’n boek van Reader’s Digest over het menselijk lichaam, dan las ik dat gewoon honderd keer. Of ik ging naar de bibliotheek. Die zat bij ons in de straat. Ik had mezelf leren lezen toen ik klein was, maar ik kreeg pas een pasje toen ik vier werd. Diezelfde dag ben ik twee keer gegaan. Ik weet nog dat zo’n mevrouw zei dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar ik deed het toch.”

Uit wat voor nest kom je?

,,Laten we het een instabiel gezin noemen. Mijn ouders gingen uiteindelijk scheiden toen ik zes was. Met mijn oudere zus en jongere broer ben ik bij mijn moeder blijven wonen, mijn vader vertrok naar Amsterdam. De scheiding heeft mij geen goed gedaan. Op school was ik een buitenbeentje, thuis voelde ik me ook niet fijn. Het voelde alsof ik niet leuk genoeg was om mee te spelen. Dan ging ik maar weer in mijn eentje zitten lezen op mijn kamer.”

Volledig scherm © Sandra Schimmelpennink

Wat voelde jij ondertussen?

,,Ik was kwaad, al van kleins af aan. Het was altijd: Hester is zo slim, die komt er wel. Maar we werden gewoon niet gezien. Toen ik veertien was, verhuisden we naar mijn vader. En ja, die woede bleef. Ik heb een hekel aan medelijden, maar ik heb gewoon de pech gehad dat ik nooit iemand ben tegengekomen die naar me luisterde, die zag dat het helemaal niet goed ging.”

En op school werd je gepest.

,,Nogal, ja. Ik ben uiteindelijk naar de mavo gegaan. Nou, daar moest je niet zeggen dat je graag boeken las, want dan hing je. Op de mavo ben ik echt kapotgegaan. Het pesten ging door tot buiten het schoolplein, op straat. En daar moest ik door, want ik moest boodschappen doen voor mijn moeder. En omdat het zo slecht met me ging, haalde ik nog slechte cijfers ook. Ik was echt nergens veilig.”

,,Halverwege de mavo heb ik een paar jongens te grazen genomen. De jongens die mij pestten. Ik heb ze keihard aangepakt, en iedereen kon het zien. Daarna ben ik nooit meer gepest. Maar goed, daarmee waren niet alle problemen opgelost. Na de mavo ben ik depressief geraakt. Ik heb toen anderhalf jaar in bed gelegen.”

Je hebt anderhalf jaar in bed gelegen?

,,Ja, met periodes. Maar alles bij elkaar toch wel een jaar of anderhalf. Ik was gewoon heel somber, ik deed niks meer. Mijn ouders hadden geen idee wat ze ermee aan moesten. Tot mijn vader en zijn vrouw het op een zeker moment zat waren. Wat ik snap. Toen ik achttien was, gaf hij een ultimatum: ik kreeg drie maanden om een ander huis te zoeken, daarna moest ik weg.”

,,Ik ben toen gelijk bij mijn vriendje ingetrokken. En ik ben gaan werken, op de bloemenveiling in Aalsmeer. Zo heb ik mezelf herpakt. Mijn vader voelt zich er nog altijd schuldig over, maar het is het beste wat ze konden doen. Ik had gewoon een schop onder mijn kont nodig. Ik moest wakker worden en beseffen: dit is mijn leven en hier moet ik het mee doen. Dan kon ik er maar beter wat van maken.”

Quote Thuis zeggen ze wel eens: daar heb je mama weer, met haar schelpen

En toen ben je naar Zeeland gegaan.

,,Mijn moeder verhuisde in die tijd naar Zierikzee en toen het uitging met mijn vriendje, ben ik daarheen gegaan. Ik heb erg moeten wennen. Het was zo ver weg en de mensen waren zo anders dan in de Randstad, ik moest ineens op mijn woorden letten. Maar ik had geen andere keus. Uiteindelijk heb ik een kamer gehuurd en ben ik de havo gaan doen. Het kostte me ontzettend veel moeite, maar dankzij de hulp van decaan Rinus Roks en aardrijkskundeleraar Frans Beekman is het me gelukt. Ineens had ik wel mensen die me zagen.”

Dan ben je een jaar of 20, en dan heb je al zoveel strijd achter de rug.

,,Ik wist: als ik ooit vooruit wil komen, als ik ooit zelf een gezin wil, dan zal ik deze berg puin zelf moeten opruimen. Ik ben een jaar intensieve therapie gaan volgen in Halsteren. Een heel jaar intern. Dat was life-changing. Daar heb ik geleerd dat ik zelf verantwoordelijkheden draag, en dat ik zelf keuzes kan maken.”

Wat voor keuzes ging je maken?

,,Ik koos een studie. Waar ik uiteindelijk mee stopte, maar toch. Ik koos een baan met opleiding, in een optiek. En ik koos ervoor om kinderen te krijgen. Eigenlijk had ik mijn leven best goed voor elkaar.”

En toch was er nog iets nodig.

,,Op een dag las ik iets over een excursie naar de Maasvlakte. Dat leek me leuk voor mijn oudste, maar die vond er niets aan. Ik vond het geweldig. Vanaf dat moment ging het als een speer. Ik ben boeken gaan lezen, ik werd lid van werkgroepen, ging mee met bottentochten en vanaf het moment dat mijn jongste naar school ging, was ik drie per week op de Maasvlakte te vinden. Ik leerde determineren en ik vergaarde steeds meer kennis. Ik werd zelfs conservator van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.”

,,En ik deed vondsten. Een enorme kaak van een wolharige mammoet, het werktuig van een Neanderthaler. Dat ik gewoon de eerste was die dat vast had na die Neanderthaler, een lijntje recht het verleden in. Dat bezorgde mij kippenvel van top tot teen.”

Quote Ik wist: als ik ooit vooruit wil komen in het leven, dan zal ik deze berg puin zelf moeten opruimen

Eigenlijk ging je verder waar je als kind gebleven was.

,,Alleen was ik nu volwassen. Ik belandde in kringen van mensen die publiceerden in wetenschappelijke tijdschriften, mensen als Freddy van Nieulande die werkelijk álles weten van geologie. Amateurs en professionals, alles door elkaar. En niks geen geitenwollen sokken in sandalen, het was helemaal niet de stoffige wereld die mensen vaak denken dat het is.”

Volledig scherm Het huis van Hester Loeff staat vol bijzondere vondsten. © Sandra Schimmelpennink

Had je nog dezelfde verwondering die je als kind had?

,,Het gekke is dat bijna alle kinderen een tijdlang gefascineerd zijn door fossielen, maar die fascinatie raken ze kwijt. Dat heb ik ook gehad, maar het is terug. En daar ben ik zo blij om. De wereld is zoveel mooier als je goed om je heen kijkt. Er leeft zoveel meer dan je met het blote oog ziet. Een steen vol korstmossen, een watersalamander in je eigen tuin. Ik heb veel meer respect gekregen voor alles wat leeft, en veel minder voor mensen die rijk zijn geworden ten koste van de natuur en ten koste van anderen. Een stel arrogante mensapen zijn we.”

Zelf word je er zeker niet rijk van?

,,Nee. Integendeel. Ik maak rariteitenkabinetjes, en die verkoop ik, en ik organiseer strandexcursies, maar het is te weinig om echt van een inkomen te spreken. Eigenlijk kost zo’n hobby alleen maar geld. Thuis zeggen ze wel eens: daar heb je mama weer, met haar schelpen. Soms vraag ik me ook wel eens af of ik niet gewoon moet gaan werken. Ga ik toch weer aan mezelf twijfelen. Maar ik heb geen andere keus. Als ergens werk waar ik niks leer en waar ik me niet kan ontwikkelen, word ik doodongelukkig.”

En dat ben je lang genoeg geweest.

,,Ik kan terugkijken en denken: wat is alles ellendig geweest, het had anders moeten gaan. Maar het is gegaan zoals het is gegaan, en dat is goed. Ik ben sterker geworden, ik ben tevreden. Als ik nu zie hoe kinderen in de weer zijn met microscopen, als ik hun oogjes zien glimmen als ze haaientand vinden tijdens een strandexcursie, alles wat ik als kind ook het allerallerallerliefst wilde, dan maakt mijn eigen hart ook een sprongetje.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.