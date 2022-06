Hert zoekt onbedoeld ‘verkoeling’ in zwembad

De brandweer kreeg rond 11.15 de melding dat een dier in de problemen was aan de Binnenduin. De ree had een poging gedaan om over het zeil te lopen dat over een zwembad was gespannen, maar was daar doorheen gezakt en in het water terechtgekomen. Het lukte het dier vervolgens niet om op eigen kracht uit op de kant te klimmen, meldt de brandweerpost Burgh-Haamstede op Facebook.