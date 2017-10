Herstel vaargeulwand Bath kost half miljoen

BATH - Het herstel van de door twee gestrande schepen beschadigde vooroever van de dijk bij Bath is woensdag begonnen. De vaargeulwand is over een lengte van honderd meter aangetast. Vooral stenen zijn weggeslagen. De herstelwerkzaamheden vergen een half miljoen euro. Rijkwaterstaat probeert de kosten op de verzekeraars van beide gestrande schepen te verhalen, laat woordvoerder Edwin de Feijter weten.

Negentig procent van de schade is aangericht door het 366 meter lange containerschip CSCL Jupiter van de China Shipping Line, dat half augustus door een defect roer in het Nauw van Bath op de vooroever aan vastliep. Ruim een maand later strandde de Duitse olietanker Seatrout er. Dat gebeurde na een botsing met bulkcarrier Usolie die moest uitwijken voor een ander schip.

Volgens De Feijter is de geulwand over een lengte van honderd meter beschadigd. Het gat dat de Jupiter over die afstand sloeg is zo'n tien meter diep. Rijkswaterstaat gaat beheerst stenen storten. Eerst fijne breukstenen en ook zand om de wand goed dicht te maken. Daarna worden grove breukstenen gestort. ,,Op deze manier krijg je een mooie egale oeverwand'', zegt De Feijter.