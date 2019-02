Hersenvliesontsteking verwoestte het leven van Melissa uit Wemeldinge: ‘Hier houd je geen rekening mee’

Provincie grijpt niet in bij sluiting nachtapo­the­ken in Goes en Terneuzen

12:10 MIDDELBURG - De provincie Zeeland grijpt niet in nu de nachtapotheken in Goes en Terneuzen zijn gesloten. Ze vindt het belangrijkste dat mensen die 's nachts of in het weekend medicijnen nodig hebben die ook krijgen. En dat is het geval.