Herenhuis in Axel staat te koop: ‘We kochten het pas nadat een hele gekke zin uit het koopcontract was gehaald’

Rietje Janssens: ,,Ontzettend moeizaam. Ik had hier in Axel vijf jaar een bruine kroeg gehad, café de Pieper. Ik zag dat dit huis te koop kwam en vond het prachtig. Het was van gemeentesecretaris Oggel geweest, hij was overleden. De makelaar die het huis toen in de verkoop had, vertelde me dat hij ‘er gek van werd’. Hij had ontzettend veel bezichtigingen. Mensen uit Axel waren razend nieuwsgierig naar dit oude herenhuis. Maar ze kwamen alleen maar kijken, niet bieden. Wat de verkoop extra moeilijk maakte was dat tien erfgenamen moesten beslissen over het huis. De meesten woonden in het buitenland. Uiteindelijk lukte het me om het huis van hen te kopen, in 1989. Maar niet voordat er een hele gekke zin uit het koopcontract was.”