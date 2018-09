Herder van een krimpende kudde

WEMELDINGE - Het had een haartje gescheeld of hij had zich de protestantse bisschop van Zeeland mogen noemen. Uiteindelijk is gekozen voor een andere naam. Zondag wordt Arie van der Maas uit Wemeldinge geïnstalleerd als classispredikant voor Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden.