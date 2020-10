Herdenkingsmunt over Slag om de Schelde

Grafzerken kerkhof Zonnemaire worden opgeruimd wanneer niemand meer belangstel­ling toont

3 oktober ZONNEMAIRE - Nabestaanden van wie hun dierbaren een laatste rustplaats is gegeven op het kerkhof in Zonnemaire, krijgen nog tot 31 december de gelegenheid te laten weten of ze dat graf nog willen aanhouden. Bij geen bericht gaat de gemeente volgend jaar over tot het opruimen van de grafstenen. De menselijke overblijfselen blijven vooralsnog onaangeroerd, benadrukt wethouder Jacqueline van Burg.