Herdenkingskrans waait niet zomaar weg: ‘Het is een visitekaartje’

ZUIDERBUREN Museum Vleeshuis herdenkt Wannes Van de Velde, de eeuwige Antwerpse stadsdich­ter

16:48 Op 29 april zou Wannes Van de Velde 84 geworden zijn. Dit was de aanzet voor het Museum Vleeshuis in Antwerpen om een themajaar rond ‘Wannes’ te lanceren. Gewoon zijn voornaam zeggen, is voor een Antwerpenaar al genoeg. Want hoe moet je de zanger/dichter/kunstenaar/activist anders omschrijven?