Herdenkingsdienst voor verongelukte vlieger Hans van der Linden

16:50 KRUININGEN - Het treinverkeer in Zeeland is vrijdagmiddag gestremd geraakt door een groot doek dat in de bovenleiding was beland. Daardoor reden er geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke. Er werden extra bussen ingezet. Vanaf 17.00 uur rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling. Het is niet bekend hoe het doek terecht is gekomen in de bovenleiding.