‘Herbegraaf Jacoba van Beieren in Sint-Maartensdijk’

Jacoba van Beieren overleed in 1436 in het Zuid-Hollandse Voorhout aan tuberculose. ,,Maar haar laatste wens om te worden begraven in de kerk van Sint-Maartensdijk, waar de ouders van haar echtgenoot Frank van Borssele al lagen, werd niet ingewilligd”, zegt Kees den Elzen van de werkgroep. ,,Jacoba is tegen haar wens begraven bij haar voorouders in de Hofkapel op het Binnenhof in Den Haag."