Henny groeide op in fonkelnieuw Dauwendaele: ‘Het leek alsof we hier aan het einde van de stad leefden’

De herinneringen aan de eerste negen jaar van haar leven, toen hun gezin nog niet compleet was en ze in Vlissingen woonden, zijn wat vaag en verbrokkeld. Ze had last van astmatische bronchitis en werd regelmatig bij de nonnetjes in het St. Josephziekenhuis opgenomen. De beelden van toen, haar eerste schooljaren en het buitenspelen met haar twee zusjes en vriendinnen, voelen ver weg. Van anderen hoorde ze dat ze in die periode regelmatig slaapwandelde. Dat betekende voor iedereen opletten; zo draaide ze ’s avonds eens de huiskamerdeur op slot terwijl vader en moeder binnen op de bank zaten, en ook plaste ze tijdens haar droomloze escapades in de gangkast.