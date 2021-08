Henk woont hoog boven Vlissingen: ‘Ik voelde me de burgemeester van de Sardijntoren’

,,Op het terras van strandpaviljoen Scheldezicht kreeg ik het Spaans benauwd, waarom zou ik als Zeeuw aan de IJssel gaan wonen?”, vertelt Henk Kloosterziel. Samen met zijn vrouw Marijke had hij grond gekocht in Gorssel. Ze hadden een architect een prachthuis laten ontwerpen. De aannemer stond klaar, de eerste spade zou al bijna in de grond gaan.

Maar op het terras in Westkapelle, in de zon met een biertje, uitkijkend over de zee, wist Henk het opeens zeker. ,,Nee! Ik moet hier gaan wonen, ik hoor in Zeeland en niet aan de IJssel, hoe mooi het daar ook is.” Het was pijnlijk, herinnert Henk zich, want zeker voor Marijke was het te bouwen huis in Gorssel een echt droomhuis. ,,Het voelt niet goed, we moeten dit niet doen”, biechtte Henk op bij Marijke.