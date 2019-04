Henk uit Yerseke dacht dat ‘ie op de foto ging, totdat de limo voorreed

VIDEO ‘Eenmaal op kamers in Tilburg besefte ik: Zeeuws-Vlaanderen is zo gek nog niet’

20:59 TILBURG - De blauw-gele Tilburgse vlag wapperde donderdag bij de gemeentehuizen in Zeeuws-Vlaanderen en in Spoorzone 013 in Tilburg was het Zeeuws-Vlaanderen boven. Waarom? Tilburg is gekozen tot Zeeuws-Vlaamse Studendentenstad 2019. In Tilburg ontmoetten studenten en vertegenwoordigers van vooral Zeeuws(-Vlaamse) werkgevers elkaar.