Henk Goudzwaard: ‘We Gaan Ze Halen krijgt een vervolg’

MIDDELBURG - Het uiteindelijk doel van de actie We Gaan Ze Halen, vluchtelingen vanuit Griekenland meenemen naar Nederland, is niet gehaald. ,,Dat is een teleurstelling", zegt Henk Goudzwaard uit Middelburg, de enige Zeeuw die meereisde. ,,Maar we hebben wel heel goede dingen kunnen doen in Griekenland.”

Het konvooi met tientallen auto's kwam maandag aan in Athene. Daar gaven de actievoerders een brief af aan het Griekse parlement, met het verzoek om vluchtelingen te selecteren die zij konden meenemen. Daarop was woensdag nog niet gereageerd, waarop We Gaan Ze Halen huiswaarts keerde.

,,We wisten van tevoren dat het heel moeilijk zou worden", zegt Goudzwaard. ,,Er moest echt een kerstwonder gebeuren. Maar we hebben het vluchtelingenprobleem wel op de kaart gezet. Er is heel veel aandacht voor geweest. We zijn zelfs live op de Griekse televisie geweest. Ook in andere landen, zoals Italië, is het opgepikt.”

Mooie ideeën

De actie krijgt een vervolg, verzekert Goudzwaard. ,,We hebben dinsdagmiddag met een groep vluchtelingen en mensen van lokale organisaties bij elkaar gezeten in verschillende workshops en nagedacht: wat nu? Daarbij zijn allerlei mooie ideeën naar boven gekomen om hieraan een vervolg te geven. Ik zat in een workshop voor een plan om in Griekenland iets aan te pakken richting de regering. De inhoud daarvan is nog geheim, maar als dat lukt, wordt het echt groots. Het is voor ons hiermee echt niet afgelopen. Het moet verder.”

Goudzwaard verwacht vrijdagavond weer in Nederland te zijn. ,,Het zijn pittige dagen geweest. Vooral de heenreis was zwaar. Maar ik heb er absoluut geen spijt van.”