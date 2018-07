HEMA-voorleesmiddagen in Zeeland

Heilige huisjes

7:00 Het is net niet in mijn achtertuin, dus ik vind dat ik er best een column aan mag wijden. De Ontmoetingskerk wil in Middelburg een nieuw, veel groter gebouw neerzetten. Het oog is gevallen op een stukje groen achter de Walcherseweg, 100 meter rechts van het uitzicht vanuit onze slaapkamer. De gemeente vond het niet de moeite waard ons te informeren, dus voor planschade zal ik wel niet in aanmerking komen.