Help! Het strand verdwijnt. Storm Ciara houdt huis aan Zeeuwse kust

UPDATE 19.16 uur Zeeuwse zwaarge­wich­ten in Den Haag voor overleg mariniers­ka­zer­ne

19:41 VLISSINGEN - Een zware delegatie van Zeeuwse bestuurders overlegt vanavond met staatssecretaris Barbara Visser (VVD, Defensie) over het project marinierskazerne. Het is een vervolg op het gesprek van twee weken geleden in Middelburg toen de staatssecretaris een koele ontvangst kreeg in het provinciehuis.