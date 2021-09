Help! De winkelier verzuipt: Nergens in ons land is het zo moeilijk om personeel te vinden

Nergens in ons land is het tekort aan medewerkers zo hoog als in Zeeland. Wie nu werk zoekt in een kledingwinkel, een drogisterij, een brillenzaak, een elektronicawinkel of in een doe-het-zelf-zaak kan kiezen. Nu het kabinet besloten heeft dat Nederland zo goed als van het slot gaat en de winkels ook weer meer mensen binnen mogen laten, stijgt het aantal vacatures naar het niveau van vóór de coronacrisis.