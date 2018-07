Help de bijen, begin in je eigen tuin

Je ziet ze vliegen in de tuin van Nathalie

8:20 HOEDEKENSKERKE - Bij bijen denken we al snel aan honing, maar dat goudgele goedje is niet voor iedere imker de hoofdreden om bijen te gaan houden. De 39-jarige Nathalie Lokerse uit Hoedekenskerke houdt bijen gewoon voor de lol. ,,Het is leuk en razend interessant. Die honing is lekker, maar dat is voor mij maar bijzaak”, vertelt ze.