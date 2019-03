Helge Prinsen wint NL Award met documentaire over Adrie Trimpe

video Bewoners van Middelburg­se flat durven niet meer met ‘horrorlift’

20:18 MIDDELBURG - Ze zat al een keer bijna een uur vast voordat ze eruit kon. Wanda van den Enden (63) is één van de slachtoffers van de onberekenbare liften in de Van de Perreflat in Middelburg. Sommige mensen durven er niet meer in, anderen doen het met knikkende knieën.