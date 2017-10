Helft Zeeuwse sportkantines laat tieners alcohol drinken

Drank onder de 18 jaar is bij alle Zeeuwse sportkantines verboden. De jongeren geven echter aan dat de helft van de kantines hier niet op controleert. Na een gewonnen wedstrijd is het kratje bier in de kleedkamer eerder regel dan uitzondering. De rol van de trainer blijkt hierin groot, aldus de onderzoekers.



Een geïnterviewde (16): "Ja, een kratje bier na de wedstrijd, met z’n allen. Eén kratje in de kleedkamer wordt verdeeld over twaalf jongens. Bij ons zijn er wel van 18, de helft, ik ben dan met 16 de jongste ongeveer en dan heb je een paar jongens van 17 en ja, die drinken ook mee”



De HZ-studenten pleiten in hun onderzoek voor meer handhaving door gemeenten. Wanneer er meer controles komen, worden de regels bij sportclubs automatisch beter nageleefd en aangescherpt. Daarnaast moeten vrijwilligers en trainers van teamsporten meer informatie over de regelgeving krijgen.