Helft Zeeuwse basisscholen doet mee aan onderwijsstaking

Van de scholen voor voortgezet onderwijs staat alleen Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee al aangemeld op de actiepagina van onderwijsbond AOB. Het Calvijn College in Goes doet op de actiedagen - 30 en 31 januari - in elk geval niet mee, zegt woordvoerder Peter Smit. Het bestuur van Isaac Beekman Academie laat weten de staking niet te ondersteunen. Vooralsnog zijn er geen die gemeld hebben mee te willen doen, laat een woordvoerder weten. Sommige basisscholen hebben een alternatief actieprogramma. Zo zijn ouders op De Magdalon in Veere woensdag 29 januari welkom om een petitie te tekenen en ideeën voor beter onderwijs op een 'wensenwand’ te schrijven.