Helft Zeeuwen vindt dat de wolf thuishoort in Nederland

Vorige maand dook ie ineens op Schouwen-Duiveland op. Onbekommerd kuierde een wolf door Scharendijke en werd ook op andere plaatsen op het eiland gezien. Korte tijd later bleek dat vermoedelijk hetzelfde exemplaar schapen had aangevallen. Vijf dieren in Bruinisse en Oosterland vonden de dood.

Het is duidelijk dat de wolf terug is van weggeweest. In 2015 werd het dier voor het eerst weer in Nederland gespot. Sindsdien is de wolf op talloze plaatsen gezien. De organisatie BIJ12 heeft inmiddels 445 meldingen gehad van aanvallen op andere dieren, vooral in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe. In Zeeland gaat het om slechts twee incidenten.

Voer voor discussie

De terugkeer van de wolf is voer voor discussie. Het is een beschermde diersoort die bijdraagt aan de biodiversiteit. Tegelijkertijd willen veehouders dat hun dieren niet als prooi dienen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uit een enquête die Kieskompas heeft gehouden onder 5200 mensen blijkt dat een kwart van de Nederlanders (24 procent) vindt dat het roofdier hier niet thuishoort. Vooral in de provincies waar de wolf al gevestigd is of rondzwerft, is men minder positief. Zeeland scoort gemiddeld: bijna 27 procent vindt dat de wolf moet worden gestopt, 46 procent ziet geen probleem en de rest heeft nog geen duidelijke mening.

Natuurmonumenten lanceerde donderdag de campagne ‘Wennen aan de wolf’. De organisatie is blij met de terugkeer van de wolf, maar wil veehouders ook helpen bij het beschermen van hun dieren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.