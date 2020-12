Helft van de bodemsaneringen in Zeeland wordt niet gecontroleerd: ‘Toezicht is een farce’

Niet-ontplofte bommen uit Tweede Wereldoor­log gaan voortaan bij Oostburg de lucht in

6 december OOSTBURG - Een perceel aan de Coxydeweg bij Oostburg is in het vizier om er niet-gesprongen explosieven te laten ontploffen. In West-Zeeuws-Vlaanderen werd de laatste jaren gebruik van gemaakt van tijdelijke ‘springplaatsen', maar die locaties zijn niet meer beschikbaar. Daarom wil de gemeente Sluis een vaste stek.