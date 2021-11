Helft coronapatiënten Adrz komt uit Zuid-Holland

PORTRET Psychologe Hannie Jeroense (82) ontvangt nog steeds patiënten: ‘Het is een cadeautje dat ik mensen kan helpen’

ZIERIKZEE - Hannie Jeroense voelt zich een roepende in de woestijn. De 82-jarige inwoonster van Zierikzee heeft ideeën over de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland, die volgens haar al tientallen jaren ernstig tekortschiet. Als psychologe had ze jarenlang een praktijk aan huis. Nu ze daarmee gestopt is, werkt ze aan een essay. Ze hoopt dat dit boekwerk niet ergens onderin een la belandt. ,,Het is de hoogste tijd dat men in actie komt.”

