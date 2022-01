Heleen raakte zo verward dat ze haar boeken uit het raam smeet. ‘Dan denk je dingen die niet kloppen’

Sommigen weten het. Dat Heleen Vogelaar (62) een beetje anders is. Al houdt ze zich kranig staande in de koele wind die soms bruut over haar heen waait. Want Heleen is psychosegevoelig. En niet iedereen begrijpt dat, soms tot haar eigen verdriet. Maar met hulp van Emergis (instelling voor geestelijke gezondheidszorg), familie en vrienden zoekt ze haar weg in het leven. Met vallen en opstaan, net als iedereen. Daarover vertelt ze zo.

Waarom we het haar vragen? Omdat er de laatste tijd nogal wat te doen is om ‘personen met verward gedrag’. Het begint in november, als de politie twee grote invallen doet in Borssele en Vlissingen. En half december kondigt Emergis aan dat het twee klinieken sluit. En dat terwijl steeds meer Zeeuwen melding maken van overlast van mensen met verward gedrag. Dat vraagt om uitleg.

Maar, over wie gaat het eigenlijk? Bijvoorbeeld om mensen met dementie die ’s nachts in pyjama over straat lopen. Of om mensen die buiten veel in zichzelf praten, hun huis laten verloederen of ’s nachts de televisie hard aan laten staan. Mensen die overmatig drank of drugs gebruiken. Maar ook om mensen met psychische ziekten, zoals schizofrenie en psychose. En let wel: niet iedere persoon met verward gedrag is onder behandeling van een psychiater of loopt bij Emergis. Dat maakt het ongrijpbaar.