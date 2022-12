Heleen Jumelet: ‘In Zeeland hoef ik mijn naam nooit te spellen, ook dat geeft een thuisgevoel’

Eens een ZeeuwHeleen Jumelet (58) is voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht. Het is de stad waar ze werkt en vanaf haar studietijd woont. Maar haar Zeeuwse wortels gaan al eeuwen terug. Verre voorvaderen waren hugenoten. Ze komt met man en kinderen nog graag in Zeeland, heeft er een tweede huis. En Jumelet is actief in de Cultural Board, een adviesorgaan voor de provincie over culturele zaken.

Je bent sinds dit jaar bestuursvoorzitter van de HKU. Hoe raakte je in kunst en cultuur geïnteresseerd?

,,Vooral door mijn moeder, Truus Jumelet-Vermeer. Ze was verpleegkundige en solozangeres, kwam uit Den Haag en had zang gestudeerd. Ze heeft veel betekend voor de muziekwereld in Zeeuws-Vlaanderen. Zowel in de kerkmuziek als in de klassieke muziek. Ze heeft in alle Zeeuws-Vlaamse kerken gezongen en leidde ook koren. Ook elders in Zeeland gaf ze recitals en ik ging vaak mee naar concerten.

Ik zat zelf nog in het kinderkoortje dat mijn moeder dirigeerde. Later zong ik ook bij een coverbandje in café De Engel in Terneuzen. Mijn moeder en oma namen me als cultuurliefhebbers ook mee naar musea en concerten, van wereldmuziek tot klassiek tot jazz in bijvoorbeeld Porgy en Bess.”

Hoe ver gaan je Zeeuwse wortels terug?

,,De Jumelets vluchtten als protestanten in 1684 uit Parfondeval in Frankrijk, ze waren hugenoten, gingen eerst naar Zierikzee en daarna naar Bru. Als protestantse dominee kon je niet in Frankrijk blijven. Later verspreidde de familie zich over Zeeland. Voorvaderen van mij waren ook betrokken bij de Mosseloproer in Bruinisse in 1751. Er zijn veel mosselvissers in mijn voorgeslacht.