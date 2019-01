Hele generaties haalden schroeven en spijkers bij De Schrijver in Oostburg

Jarno Zwemer uit Oudelande woedend op doorrijder: ik had mijn benen wel kwijt kunnen zijn

14:49 GOES - Hij hield er enkel een zere heup aan over. ,,Maar het had slechter kunnen aflopen’’, zegt Jarno Zwemer. Hij kwam dinsdagochtend klem te zitten tussen zijn auto en het portier, na een aanrijding in de Beukenstraat in Goes. De automobilist die dit veroorzaakte, koos het hazenpad.