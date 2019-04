Heibel en chaos, vintage PVV, nu ook in Zeeland

Reddings­bri­ga­de waarschuwt voor koud zeewater: Pas op voor onderkoe­ling

18:14 VLISSINGEN - Voor veel badgasten zal de verleiding groot zijn om de komende dagen een frisse duik te nemen in de Noordzee, maar verstandig is dat niet. De temperatuur van het zeewater is momenteel nog maar een graad of zes, blijkt uit metingen van het KNMI. De temperatuur van het zeewater aan het oppervlak wordt gemeten met een instrument aan boord van een satelliet die op ruim 800 km hoogte vliegt.