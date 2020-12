Heet je Tannetje, Maatje of Hubrecht? Dan woon je waarschijnlijk in Zeeland

column oscar garschagen Echt, het regent op het ogenblik goed nieuws

7:00 Arme Hugo de Jonge, nationale boksbal in tijden van corona. Heeft de zwoegende minister eindelijk fantastisch nieuws over de aanstormende anticorona-cavalerie, overspoelen sombermansen hem met detailgeneuzel. Al die zuurpruimen herinneren mij aan de grap van cabaretier Vincent Bijlo: ,,Echt, als de Klaagmuur te koop was, had ie in Nederland gestaan”.