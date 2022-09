Heerlijk culinair theater op Nazomerfestival smaakt naar meer: ‘Je wordt wat je eet’

Het is heerlijk culinair theater met een alarmerende boodschap, bereid door ‘chef-kok’ Sien Vanmaele en het gezelschap Laika. Vanmaele kennen we nog van de editie van vorig jaar, toen ze bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk een ‘kookworkshop’ verzorgde. Dat was een verrassende sessie, waarin de deelnemers de geneugten van zilte etenswaren op uiteenlopende manieren mochten ervaren.

Toen was het nog kleinschalig, een voorbode - amuse, beter gezegd - van wat nu Zeemaal is geworden. Het is een groots opgezette voorstelling, opgevoerd in een loods bij het Goese Sas, waar binnenkort de pleziervaart weer overwintert. De setting is fantastisch. Bezoekers nemen plaats in een grote, ovale constructie, met een boven- en een benedenverdieping. Een kombuis, noemt Vanmaele deze arena, waar het avond aan avond volle bak is.