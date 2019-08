Heeft u ook een reddende engel: vertel het ons

Toen Van Dongen en zijn vrienden zondag met de fiets nét te laat waren om het pontje van Gorishoek te halen, bood oestervisser Nico Boertjes uit Yerseke spontaan aan om het viertal met de fietsen naar de overkant te zetten. Daarmee was hij de reddende engel voor de uitgeputte Brabanders.

Het zijn van die verhalen die je dag een beetje zonniger maken. Ook in een tijd waarin tegenstellingen soms alleen maar groter lijken te worden en vriendelijkheid ver te zoeken lijkt, heeft iedereen wel een voorbeeld van een onbekende die zomaar de helpende hand toesteekt.

