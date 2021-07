Heeft getijdenenergie nog toekomst in Zeeland? 'We kunnen ons niet veroorloven ervan af te zien’

,,Laat de toekomst maar beginnen", zei toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom toen hij zes jaar geleden de getijdencentrale in de Oosterscheldekering in gebruik nam. Zeeland moest een etalage worden van steeds grotere projecten die laten zien hoe stroom kan worden opgewekt uit eb en vloed. Maar het tij is gekeerd. De bouw van een testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam werd stilgelegd vanwege geldgebrek. Het is onzeker of op die plek ooit nog een getijdencentrale komt. En ook het meest in het oog springende project staat nu op lossen schroeven. De doorlaat in de Brouwersdam, die in 2026 klaar moet zijn, wordt veel te duur als er turbines in komen om stroom op te wekken. Een expertteam adviseert om zelfs ook de optie te schrappen pas later een getijdencentrale toe te voegen.