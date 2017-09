'Hedwigepolder mag niet zomaar worden onteigend'

Update Drankrijder (19) ramt elek­tri­ci­teits­kast bij Axel: ravage en stroomstoring

10:05 AXEL - Een 19-jarige man uit Hulst heeft vrijdagochtend vroeg op de Hulsterweg bij Axel een grote ravage aangericht nadat hij met zijn auto tegen een elektriciteitskast was gebotst. Als gevolg hiervan was er een stroomstoring in de omgeving.