Heb jij moeite met ontspannen op vakantie? Met deze 10 tips kom je écht tot rust

Je hebt er weken naartoe geleefd: de vakantie, waarin je eindelijk eens lekker kunt ontspannen, uitwaaien, niets doen. Maar als het dan eenmaal is begonnen, blijkt het vaak niet mee te vallen om écht tot rust te komen. Last minute stress van je werk, te hoge verwachtingen, te veel plannen: allerlei zaken kunnen je dwars zitten bij het vinden van dat echte zucht-eindelijk-vrij-moment. Maar met deze tips lukt het een stuk beter.

Volledig scherm © Getty Images

1. Bereid je goed voor

Een goede voorbereiding scheelt heel veel. Maak eens een standaardlijst van spullen die je altijd meeneemt op vakantie. Die lijst kun je steeds weer gebruiken, wat meteen wat rust in je hoofd geeft. Trouwens: als je relaxed gaat voorbereiden, geniet je eigenlijk van tevoren al van je vakantie. En vergeet niet de afwezigheidsmelding in je werkmail aan te zetten!

2. Bouw de rust op

Verwacht niet dat je direct helemaal kunt chillen als je na een hectische periode op een strandlaken gaat liggen. Je kunt beter eerst wat actiefs doen tijdens je vakantie: ontspannen gaat daarna veel gemakkelijker.

3. Smartphone aan de kant

Natuurlijk, je weet het best: die smartphone, daar kun je tijdens je vakantie nog behoorlijk gek van worden. Is het echt nodig om elk uur je mail te checken, of te zien of je vakantiefoto’s al genoeg zijn geliked? Leg weg dat ding! Al is het maar voor een paar uur: dan ruik je de bloemen misschien eens, in plaats van ze op de foto te zetten.

Volledig scherm © Getty Images

4. Hou nog even je ritme vast.

Ben je gewend om elke dag om half zeven op te staan? Slaap dan niet meteen vanaf de eerste vakantiedag uit tot tien uur. Je lichaam moet een paar dagen wennen aan een nieuw ritme. Is dat eenmaal gebeurd, dan kun je natuurlijk net zo lang in je bed blijven liggen als je wilt: je hebt het verdiend.

5. Laptop thuislaten

Je laptop kun je het best helemaal thuislaten. Maar als je hem dan toch meeneemt, al is het maar om te Netflixen, laat dan in elk geval die mails van je werk lekker zitten. Je hebt toch niet voor niets die afwezigheidsmelding aangezet?

Volledig scherm Alleen © Getty Images

6. Doe eens iets in je eentje

Als jij nou dat ene museum wil bezoeken of als jij nog wat langer in het zwembad wil blijven, doe het gewoon lekker. Vakantie betekent niet dat je al je tijd met je familie of vrienden moet doorbrengen. Je moet juist ook lekker tot jezelf kunnen komen.

7. Wandelen

Wat écht helpt om te ontspannen? Wandelen. In het bos, op het strand, in de bergen: wandelen is een goede manier om serotonine aan te maken, wat zorgt voor een goed humeur. En in de natuur kom je sowieso lekkerder tot rust.

8. Hou vrije tijd over

Huh? Op vakantie ben je toch sowieso vrij? Jawel, maar veel mensen plannen hun dagen zo vol dat ze het alsnog hartstikke druk hebben. Plan bewust vrije momenten in en laat je dan gewoon leiden door waar je zin in hebt (of niet hebt: een dagje luieren is ook heerlijk).

9. Stel je verwachtingen niet te hoog

De eerste dagen heb jij vaak nodig om een paar versnellingen terug te schakelen. Dat geldt ook voor de mensen met wie je samen bent. Als je je daar bewust van bent, kun je misschien een knetterende ‘begin van de vakantie-ruzie’ voorkomen.

10. Plan tijd in om rustig thuis te kunnen komen

Al is het maar een dag om de was te doen en wat op te ruimen; zo voorkom je dat je tegen het eind van de vakantie alweer in de stress schiet over alles wat je nog te doen staat.