Heb jij de beren al gespot? Zeeland gaat massaal op jacht

Amerikaan­se vlieger overleefde drie crashes

19:00 SLUIS - De 94-jarige Frances Keelan had haar koffers al klaar staan om van Chicago naar Nederland te reizen. Ze is de weduwe van een Amerikaanse vlieger uit de Tweede Wereldoorlog met een zeer opmerkelijk verhaal. Het is een van de vele persoonlijke belevenissen die beschreven staan in deel 3 van het standaardwerk Luchtoorlog boven Zeeland van Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk. Het boek zou komende maand worden gepresenteerd in het Belfort in Sluis. De bijeenkomst is vanwege de corona-crisis afgelast en dus blijft Frances noodgedwongen thuis.