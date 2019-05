Havens willen samen C02 opslaan

Sloeproei­en is de ultieme Zeeuwse sport

5 mei VEERE - Acht riemen duiken met een zachte plons het water in. Een lange seconde blijft het stil, dan komen ze weer boven water. Ruisend vallen de druppels van acht witgelakte roeibladen terug in het water. Aan stuurboord schuift Veere voorbij. Het is een koude avond, maar aan boord van de paarse sloep die over het Veerse Meer glijdt, heeft niemand het koud. Sloeproeien is zwaar werk, daar blijf je wel warm bij.