Havenfusie leidt bij Provinciale Staten nog niet tot applaus

Op 1 december is een speciale Statenvergadering ingelast om de fusie op tijd te kunnen goedkeuren. De ingangsdatum is immers 1 januari. Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur van afgelopen vrijdag was er lof voor de doortastendheid van beide havens, maar bleek ook dat door de haast nog veel onduidelijk is.

Lees ook Gemeente Terneuzen stemt in met havenfusie Lees meer

Het fusiedocument moet waarschijnlijk worden aangepast, omdat het niet spoort met de afspraken over de sanering van Thermphos. De twee havens gaan ervan uit dat opbrengsten van het gesaneerde terrein van de voormalige fosforfabriek aan hen toevallen, maar Middelburg en Den Haag eisen ook een aandeel op.

Hooggespannen verwachtingen

Daarnaast hebben de Staten nog een waslijst aan aanmerkingen. Pas als de fusie een feit is, gaat de directie werken aan een strategische visie. VVD, SGP, ChristenUnie en D66 betreuren het dat de verwachte voordelen daardoor nog niet op papier staan. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar het is onvoldoende duidelijk waarop ze zijn gestoeld.

Ton Veraert (D66) vindt dat de havens meer ambitie mogen tonen. Als het rendement voor de aandeelhouders niet omhoog gaat, wil hij op zijn minst dat de fusie leidt tot lagere kosten voor de bedrijven in de havens.

Anita Pijpelink (PvdA) waarschuwt voor de complexe samenvoeging van twee bedrijven uit verschillende landen. Bij ZSP rommelt het nu al. Dat vindt ook de SP. ,,Een fusie van havens uit twee landen is nog maar één keer eerder gebeurd", aldus fractievoorzitter Ger van Unen. ,,We horen liever een reëel verhaal dan een verkooppraatje."

Groot, groter, grootst

Toch wordt de fusie door alle partijen toegejuicht. Alleen 50 Plus ziet de fusie niet zitten. ,,De directeuren willen alleen maar groot, groter, grootst", aldus Willem Willemse. ,,Wie zit daar op te wachten?" Volgens hem profiteren vooral de Vlamingen van de voordelen en zitten de Zeeuwen, met name boven de Westerschelde, straks met de nadelen.

Binnen een jaar komt er een strategische visie van de gefuseerde haven, benadrukt gedeputeerde Carla Schönknecht. Er wordt nog uitgezocht of de aandeelhouders die gaan vaststellen of goedkeuren. Hun invloed zal in ieder geval zo groot mogelijk zijn. De fusie leidt niet tot gedwongen ontslagen. Op het ogenblik wordt nog besproken hoe lang de garanties gaan gelden die daarover worden afgegeven.

Huwelijkse voorwaarden

Volgens Schönknecht zijn er cultuurverschillen. ,,Maar je moet er vertrouwen in hebben. Zoiets moet gaan groeien." En al gaat ze er niet vanuit, de havens kunnen ook weer uit elkaar. ,,Het is een bruiloft onder huwelijkse voorwaarden. We zijn er nu van overtuigd dat we de goede beslissing nemen, maar er is een escape."